6 jul 2019

Compartir en google plus

La muerte de Arturo Fernández ha pillado a todos por sorpresa. Tras sufrir una larga enfermedad, el actor fallecía a los 90 años, dejando a todos devastados, especialmente a su nieta Sandra Gustafson.

Debido a la gran unión que sentía con su abuelo, la joven quiso dedicarle unas emotivas palabras en una carta que escribió y después leyó ante amigos y familiares en el último adiós al actor.

"Querido abuelo, quería escribirte una carta porque, como bien dices tú, es algo superbonito que antes se hacía y que se ha dejado de hacer. Y quiero aprovechar para escribirte y recordarte todas las infinitas cosas que admiro de ti", comenzaba diciendo su nieta mayor.

"Primero de todo, admiro el hecho de que seas un hombre de familia, un artista, un padrazo… Un hombre que ha salido adelante viniendo de una situación familiar muy dura. Un hombre que se ha desvivido por toda su familia desde el primer día, procurando siempre que no nos faltase nunca de nada.

Un hombre sabio que siempre ha sabido lo que decir ante cualquier situación, que siempre ha sabido el consejo que dar”, proseguía, destacando la parte más generosa de un hombre muy querido por sus amigos: "Eres un hombre al que describir como generoso sería quedarse corto. Un hombre que ha sabido sacar millones de sonrisas, por no hablar de carcajadas; que siempre ha sabido dar su opinión y decir lo que pensaba sin importarle lo más mínimo el qué dirán. Un hombre auténtico, atento y cariñoso. Un buenísimo amigo de sus amigos. Un símbolo de la elegancia y la clase. Y sobre todo, mi mayor ejemplo a seguir".

Eres un símbolo de elegancia y clase, mi mayor ejemplo a seguir"

Sus palabras, bonitas y sinceras, dejaron patente la fuerte unión que había entre ellos: "Has sido la fuente de unión más fuerte de toda nuestra familia y sé que lo seguirás siendo siempre. De ti he aprendido mucho, pero sobre todo que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio, que la vida es muy larga y que hay tiempo para todo, que todo tiene su momento, que antes de querer a alguien tienes que quererte a ti mismo, porque primero vas tú, luego tú y después tú, que en esta vida no te regalan nada, todo hay que ganárselo, pero sobre todo, que con esfuerzo, trabajo y empeño, uno puede conseguir cualquier cosa que se proponga".

"Estoy orgullosa de la persona que eres y de todo lo que has alcanzado y conseguido, y sólo espero poder hacer que te sientas igual de orgulloso de mi algún día. Te quiere y te admira tu nieta, Sandra", finaliza.

Más noticias sobre Arturo Fernández...

- Los famosos lloran la muerte de Arturo Fernández en las redes sociales

- Preocupación por la salud de Arturo Fernández

- Arturo Fernández se fractura una pierna