8 jul 2019 sara corral

La hija de la artista Lola Flores, Lolita, acudió el pasado sábado al programa 'Sálvame Deluxe', donde hablo libremente de sus problemas económicos, de su familia y de su situación amorosa.

A pesar de comentar en alguna ocasión sus problemas económicos, la pasada noche, la actriz se sinceraba del todo y decía: "No he defraudado a nadie. No ha sido por fraude fiscal, sino por unas deudas que no pude pagar cuando llegaron. Vendí mi casa para pagar a Hacienda, una multa de alrededor de 600.000 euros"

La hija de Lola Flores y Antonio 'El pescaílla', comentó a Jorger Javier, el presentador, que creía saber cual era el momento clave de su vida que hizo que todos estos problemas llegarán, "Estoy ahogada. Me casé con Pablo Durán, me hicieron una exclusiva por la que me pagaron. Luego, a raíz de esta exclusiva, me hicieron una inspección y me pidieron ese dinero. Desde que me casé con Pablo me vinieron los problemas, ¡pero no por Pablo, pobrecito!".

Además, la actriz hizo un llamamiento a sus compañeros de profesión: "Los personajes famosos deberíamos ponernos de acuerdo y sentarnos con el ministro de Hacienda. Todos queremos pagar".

Y sentenció la entrevista diciendo: "He pedido ayuda a amigos, y anticipos. No se me cae la cara de vergüenza. No tengo nada ahorrado. No tengo casa ni un colchón, pero la nevera la tengo llena. Para comer todavía tengo, pero ahorrado nada. Mi madre me dejó estas piernas maravillosas, mucho arte y mucho amor, pero dinero nada de nada".

Esperamos que los problemas de Lolita se solucionen, y siga trabajando como hasta ahora en algunas de las mejores obras teatrales.

