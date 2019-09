16 sep 2019 sara corral

Si algo nos ha sorprendido a todos ha sido el repentino y agresivo ataque de Suso Álvarez a Mila Ximénez y dos de sus defensores más fuertes, María Patiño y Kiko Hernández. Las palabras de Suso han sido tan fuertes, que nadie en plató se ha atrevido a aplaudir ni a hacer ningún movimiento.

"El concurso de Mila está siendo una auténtica porquería. Va de estrella, y no es Isabel Pantoja, es un colaborador como todos", comenzaba diciendo Suso mientras dejaba asombrado al plató de 'Viva la vida'.

"Si tienes que pasar por el aro y dejarte en cuerpo y alma para el programa, pues lo haces", continuaba diciendo, a lo que sumaba: "Ya sabemos que es una falseta".

Emma García, que no daba crédito a lo que estaba pasando, solamente era capaz de decir una cosa: "¿Pero que os ha pasado?. No sabía de esta mala relación".

Aunque el exconcursante de 'GH' no solo ha tenido duras críticas hacía Mila, también para dos de sus defensores más fuertes, María Patiño y Kiko Hernández, a quienes les decía: "Id de gratis, no cobrando, que los defensores van por amor, no por dinero".