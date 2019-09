20 sep 2019 sara corral

La casa de 'GH VIP 7' está que arde, y es que cada concursante aporta su granito de arena para hacer de la conviviencia algo casi imposible. Una de las más polémicas es Mila Ximénez, quien desde el momento uno, se ha mostrado muy afectada y con ciertos bajonazos que la han llevado casi hasta abandonar.

Desde el plató de 'Sálvame', sus compañeros han tratado de defender a Mila que tan críticada está siendo últimamente por sus actuaciones y su carácter. Casi a unisono, todos aseguran que esa Mila que vemos a través del programa es la Mila de verdad.

Kiko Matamoros ha asegurado que la concursante "rema a favor del programa". Palabras a las que Belén Esteban no ha podido evitar revelarse, sacando un tema pasado que parece no tener superado todavía. "Perdonadme, pero conmigo os portasteis como unos auténticos cerdos, no todos, pero algunos sí", decía la princesa del pueblo.

"Se que probablemente cuando Mila salga del programa estará molesta conmigo. Pero como amigas que somos, lo arreglaremos", sentenciaba Belén. Tendremos que esperar para ver si está en lo cierto o se equivoca y esto causa una separación entre ellas.