1 oct 2019 sara corral

Rosa Benito está viviendo un momento un tanto convulso tras todos los problemas que están azotando a su familia. La vuelta a los juzgados de Antonio David Flores y la hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, está dando mucho de lo que hablar. Además de las polémicas que han rodeado a Gloria Camila, hermana de Rocío Carrasco, tras la separación con su novio Kiko Jiménez.

Sin embargo, ayer era un día más que especial. Su nieta mayor, Alejandra, cumplía años, y así ha decidido felicitarla a través de sus redes sociales. "Eres un regalo en mi vida. Hoy es un día muy especial. Felicidades mi vida, hoy es tu día. Feliz cumpleaños mi amor. Te quiero, te quiero con locura mi princesa", escribía la exmujer de Amador Mohedano.

Chayo Mohedano, hija de Rosa, y madre de la pequeña Alejandra, también ha compartido un emotivo texto que, sin duda, no ha pasado desapercibido. "Por más que te hubiera soñado ,jamas me pude imaginar que superarías con creces cualquier expectativa de hija que pudiera tener.Tu sonrisa y esa mirada pillina que me desarma cualquier esquema...", comenzaba escribiendo la cantante.

"Tu arte ... tu manera de ser ...toda tu me tiene enamorada.Te miro y no puedo creerme que hoy cumplas 8 años.como pasa el tiempo hija mía...y que bonito ,que bonito es todo tu lado. Te quiero", sentenciaba la sobrina de 'La más grande'.