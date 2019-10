25 oct 2019 saraa corral

Mila Ximénez está concursando en la casa de 'GH VIP 7', y aunque son muchos quienes la han apoyado desde sus primeros días, ahora parece que todos se están volviendo en su contra. Sus propios compañeros de 'Sálvame' han reconocido que no están nada satisfechos con su actuación.

Lydia, ha quien le ha costado mucho admitir que el concurso de Mila no le estaba gustado, ha acabado diciendo entre lágrimas: "Ella utiliza mucho lo de quejarse porque aquí lo hace y nosotros nos reímos, pero dentro de un concurso toda la casa le ve quejarse y eso le perjudica. Ella dijo que estaba harta de que Isabel Pantoja pidiese tantas veces irse, la criticaba y ella lo está haciendo".

Y añadía: "No me gusta ver a una Mila que ataca en las galas a Adara sin que esta le entre al trapo. Yo creo que está reventada con Adara".

Lydia Lozano ha llorado recordando las fuertes peleas que tuvo con Mila cuando esta salió de 'Supervivientes' y vio las palabras de compañera hacía su concurso. "Luego sé lo que pasa con esto y no quería porque a mí no me compensa", decía Mila.