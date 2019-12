20 dic 2019 sara corral

Compartir en google plus

La cantante Soraya Arnelas está viviendo una Navidad de lo más especial, y es que ahora la ve desde los ojos de su hija, Manuela. Hoy ha querido sorprender a todos sus seguidores con esta tierna imagen que sin duda, no ha pasado desapercibida entre todos sus fans.

"Finalmente vino Papá Noel a la guarde y la cara de Manuela lo dice todo", comenzaba escribiendo Soraya, a lo que continuaba: "Mira que nos hemos estado enfrentando a este momento en casa,hemos ensayado , pero nada !jajajaja fue llegar por el pasillo con la campana y se empezó a poner de los nervios".

Entre risas, Soraya le contaba a sus seguidores como su hija Manuela está viviendo estas fechas. "No le gusta, y ya está.Que no le interesan los regalos. Así es que querido papá Noel , está navidad no te pases por casa, tú déjanos los regalos en el árbol que ella ya se las apaña. Gracias".

Soraya disfrutará junto a su familia de estas señalas fechas aunque su agenda profesional está más que apretada. Hace poco, la cantante compartió una divertida anécdota con nosotros, y seguro que aprovechara estas fiestas para contarnos alguna que otra intimidad más. Felices fiestas familia.