9 ene 2020 sara corral

Laura Escanes es sin duda una de las figuras más seguidas y adoradas del panorama actual, y es que aun estando constantemente envuelta en críticas y polémicas, la joven sigue desarrollándose como 'influencer'. Hoy nos ha sorprendido a todos con una nueva gran amistad que no esperábamos. Te la contamos.

La mujer de Risto Mejide compartía hoy a través de su cuenta personal de Instagram esta divertida fotografía bajo la que escribía: "¿Qué me como?". Han sido más de 116.000 reacciones las que ha tenido la publicación. Y aunque muchos fans, amigos y compañeros han comentado al pie de foto, las palabras que más han sorprendido han sido las de esta gran figura. ¿Sabes de quién se trata?.

Pues ni más ni menos que de Carmen Lomana, y es que parece que ella y Laura tiene una muy buena relación. ¿Será que ahora se son amigas íntimas?. Sin duda, es evidente que aunque muchos están constantemente criticando a Laura, la influencer se tiene más que ganas a muchas personas.

Ayer mismo, la joven tuvo que enfrentarse y aclarar unas palabras de un medio que no la dejaba muy bien parada, y es que aseguraban que Laura había sido criticada por hablar a su hija, Roma, en catalán. Algo a lo que ella contestó diciendo: "Pues yo no he recibido nada, las respuestas al stories me hubieran llegado a mi y no me ha llegado nada y yo tampoco he dicho nada. ¿Se lo inventan? ¿Son ganas de crear polémica? ¿Cuándo les falta información se la inventa? Como si le quiero hablar en francés, en italiano o en inglés, o en catalán o en castellano. No entiendo nada".