3 may 2020

Cuando pensamos que el Merlos Place no puede tener nuevos capítulos, siempre hay algo con lo que sus protagonistas o personajes a los que hacíamos ajenos al culebrón, nos sorprenden. Si nos quedamos impactados con el análisis que la mismísima Whoopi Goldberg hacía en la televisión estadounidense de lo que ella piensa que fue un movimiento orquestado por el periodista dentro de una estrategia del periodista para quitarse a Marta López (su preocupación de salud tras conocer nuevas infidelidades) de encima, ahora es Arturo Requejo quien se suma a la trama más interesante de toda la cuarentena.

A Arturo, que saltó a la fama gracias a 'GH 11' (la misma edición en la que conocimos a Nagore Robles), le hacíamos felizmente unido a Merche, a quien conoció en 2013 y junto a la que emprendió una vida en común. Es más, no hace tanto compartían incluso proyecto laboral que ella misma nos contaba en una entrevista telefónica. Así que, las declaraciones de este ayer en 'Viva la vida' eran una auténtica bomba para el mundo del corazón.

No solo rompió con la cantante el pasado mes de enero, aunque han sabido llevado con mucha discreción, sino que, además, desde hace semanas quedaba con Alexia Rivas. Sí, el tercer vértice de ese triángulo amoroso del también llamado Merlosgate. Y Requejo no tuvo inconveniente en dar todos los detalles en el programa de Emma García, ofreciendo una nueva vuelta de tuerca a una historia que tiene a España entera enganchada.

"Desde mediados de febrero a mediados de marzo. Empecé a hablar con ella el 2 de febrero. Le miré el Facebook le di un 'like' y a la hora tenía una petición de amistad. Me pidió el teléfono", así es como comenzaba el contacto con la reportera de 'Socialité'. Dejaba claro que no se trataba de una relación, sino más bien de "un juego que me hacía gracia".

"Sabe manejar al que acaba de salir de una relación, sabe hacerle la gracia perfectamente…", explicaba sin que ninguno de los presentes perdiera detalle de la historia que estaba narrando Arturo. Y se aventuraba a dejar caer que Alexia lo único que está buscando con estas relaciones más o menos serias, es la fama. ¿Cómo sostiene su argumento? "Yo iba a su casa porque no quería ir a la calle. Pero ella quería salir para ver si nos pillaban", era la explicación sobre la que edificaba sus sospechas.

Ella quiere ser famosa sin exponerse demasiado"

"Ella quiere ser famosa sin exponerse demasiado. Es experta en contar lo que haga falta, sea verdad o mentira lo va a contar", añadía Arturo que, además, contaba cómo el mismo día que salió a la luz el vídeo por el que nos encontramos hablando de esta historia, le escribió para preguntarle que qué tal.

"Cuando vi la silueta en el vídeo dije: 'Uy… me suena un montón'. Le escribí un mensaje diciendo: 'No me digas que eres tú'. Y no me contestó, y le dije que qué fuerte me parecía", dice Arturo antes de desvelar que esa segunda parte de su mensaje sí encontró una respuesta de Rivas: "Que no te parezca fuerte porque estoy con Alfonso súper bien".

¿Cuántos giros más le quedan a esta trama? El número no lo sabemos, pero la estadística apunta a que saldrán más rendijas en los próximos días. Al tiempo.