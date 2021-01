20 ene 2021

Compartir en google plus

¿Se imaginan a la Reina Letizia dando una entrevista exclusiva a un medio y posando en la portada de una revista vestida de alta costura en medio de la pandemia del coronavirus y de la crisis de la monarquía que atraviesa España? Y, lo mejor de todo, hablando abiertamente de cómo le han afectado personalmente los problemas de la Corona. No, nosotras tampoco (aunque nos encantaría). La que sí lo ha hecho ha sido Charlene de Mónaco (descubre aquí 5 cosas sobre ella que no sabías y te sorprenderán), que con un imponente look de Dior ha hablado en exclusiva con la publicación francesa Point de vue, y sus declaraciones han dejado a todo el mundo con la boca abierta.

El nuevo retrato oficial de Alberto y Charlene de Mónaco junto a sus hijos. pinit

Charlene de Mónaco ha hablado de todo, y lo ha hecho sin pelos en la lengua. A los que aseguran que siempre está triste y no sonríe, la Princesa consorte pide que, antes de hablar, piensen si de quien lo hacen tiene algo detrás que se lo impide: “a veces es difícil sonreír, la gente no sabe por lo que estás pasando”. Tras ser preguntada directamente sobre si es feliz, no dudó en asegurar que “hay épocas más fáciles y otras más difíciles, eso le ocurre a todo el mundo, pero soy feliz como soy, estoy satisfecha con lo que tengo y sé que soy una privilegiada”.Quizá por eso hace unos meses lució esta mascarilla con zasca incluido para sus ‘haters’.

La parte más jugosa de la entrevista exclusiva ahonda en su apoyo a su marido, con el que asegura que está absolutamente comprometida (aunque muchos no se creían su matrimonio por contrato): “Cuando mi marido tiene problemas, me los cuenta, y le suelo decir ‘no importa el qué, estoy contigo al 1000%, estaré a tu lado hagas lo que hagas, en los buenos momentos y en los malos”, confiesa Charlene, que ha visto cómo en los últimos meses Alberto de Mónaco tenía que hacer frente a una nueva demanda de paternidad. Y ya van tres hijos extramatrimoniales reconocidos a sumar a los gemelos de la pareja.

“Siempre le protegeré y estaré a su lado”, continúa fiel Charlene, que se refiere a los inicios de su relación con gran cariño y hace una sorprendente declaración pública de amor y fidelidad al Príncipe Alberto: “antes de ser mi marido eras mi amigo, mi guía, me protegiste. Cuando llegué a Mónaco, tuve que adaptarme a un nuevo entorno. Aprendí escuchando, observando, pero fuiste especialmente tú el que me ayudaste, el que me enseñaste el camino”, confiesa en la publicación francesa.

Además, también ha habido referencias a su radical cambio de look, un atrevido corte de pelo que "me encanta y llevaba tiempo queriendo hacerme", y un mensaje para quienes lo tachan de poco adecuado para una 'royal': "no tengo nada que decirles excepto que estamos en 2021 y en un momento tan difícil que hay temas mucho más importantes a los que prestar atención".