23 may 2020

Aunque este verano la tendencia indiscutible cuando hablamos de calzado sean las sandalias con mini tacón, de dedo y con lazada en el tobillo (por no hablar de los modelos acolchados) hay una tendencia que, aunque pasen los años y los veranos, nunca muere. Hablamos de las sandalias con yute trenzado en la parte de la plataforma.

Si como nosotras, eres una fan indiscutible de este tipo de zapato, sobre todo en verano, tenemos buenas noticias. Porque navegando por la web de H&M hemos encontrado tres modelos que aunque diferentes, tienen algo en común: plataforma y yute. Tenemos un modelo para cada look, ocasión y sobre todo, bolsillos. Nosotras debemos de confesar que nos han enamorado los tres por igual.

El primero modelo que ha captado nuestra atención ha sido este: es absolutamente ideal. Con palataforma, tacón cuadrado (seguro que son comodisímas), tiras en color blanco y anudadas al tobillo, son perfectas para llevar con vestidos mini o faldas de vuelo. Cuestan 39,99 euros.

Si planeas pasarte el verano en zapato plano, pero no quieres renunciar a unos centímetros extra, hemos dado con el modelo perfecto: esta sandalia con plataforma y de piel, es un 'must' para cualquier look veraniego. Si nos apuras, las puedes llevar hasta a la playa. Cuestan 49,99 euros.

Y por último, pero no por ello menos importante este modelo te encantará si a) eres una enamorada del black&white y b) no puedes vivir sin unas buenas plataformas. Cuestan 59,99 euros y prometen combinar con todo tu armario.