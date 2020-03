28 mar 2020

Lo sabemos: entrenar en un gimnasio es la opción perfecta para desconectar de la oficina, pero en plena cuarentena no nos queda otra que entrenar en casa. Ahora que son muchas las apps y webs que ofrecen sus entrenamientos de forma gratuita a lo largo del mes, como ocurre por ejemplo con la app de Chris Hemsworth, con la que se pone en forma Elsa Pataky, también son diversas las cuentas de Instagram que estos días ofrecen entrenamientos de todo tipo para poder hacer ejercicio en casa. Sin embargo, somos conscientes de que por más que muchos de ellos ofrezcan opciones para los que no dispongan de material deportivo en casa para entrenar, hay un material básico que no puede faltar en casa si de verdad quieres ponerte en forma. Descubre los cinco accesorios deportivos con los que podrás montarte un auténtico gimnasio en tu hogar.

Bandas elásticas

Son ya un clásico en las redes sociales y uno de los accesorios más demandados a la hora de entrenar desde casa. Estas bandas deportivas son ideales para entrenar glúteos, caderas y piernas de forma fácil. Las sentatillas frontales, los monster walk y los hip thrust son algunos de los ejercicios estrella cuando se practican con bandas, que aportan resistencia extra y son una forma sencilla y rápida de tonificar más los músculos.

Stepper

Saltar a la comba, hacer burpees o hacer skipping son opciones perfectos para practicar cardio sin necesidad de equipación, pero el stepper es la opción económica de los que quieran hacer cardio viendo la tele. Te sentirás como si estuvieras en la elíptica o en la máquina de correr del gimnasio, y dependiendo de la velocidad a la que “andes”, la intensidad del entreno será diferente. También hay modelos que incluye cintas para moldear los brazos mientras tanto.

Mancuernas

Por más que las botellas sirvan para hacer pesas, las mancuernas ocupan poco espacio, son asequibles y son perfectas para tener en casa para esos momentos en los que quieres sacar a la Paula Ordovás que lleva dentro. Un tip sporty: si las metes en una bolsa, puedes a su vez emplearlas como si se tratara de una pesa rusa, logrando que al mantenerse el centro de gravedad alejado de la mano puedas practicar ejercicios de arrancada y balanceo.

Bandas elásticas cross-training

Las training bands te permiten tonificar, asistirte durante las sesiones y estirar. Son ideales para hacer sentadillas y si elevas el sofá y fijas la banda con la pata, podrás emplearla como si estuvieras en una auténtica máquina del gimnasio y hacer extensiones de cuádriceps, empuje de glúteo y tonificar las caras internas y externas de los muslos.

P Band

Ya hemos hablado del sistema de entrenamiento favorito de las modelos de Victoria´s Secret, Pvolve, pero su accesorio estrella es el P Band. Se trata de unos guantes unidos con una goma elástica que te ayudarán a moldear brazos, core y hombros sin sumar volumen a tu silueta. Como este mes las clases de Pvolve son gratuitas, este es el momento perfecto para probar el entrenamiento preferido de modelos como Blanca Padilla.