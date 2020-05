22 may 2020

Quien pensara que la factoría de 'it girls' de Disney erraría el tiro en el nuevo contexto del showbusiness, con TikTok, el streaming y la tecnología en casa, aquí tenemos la prueba de lo contrario. Es cierto: no ha sido exactamente Disney quien ha descubierto a Grace VanderWaal, su nueva estrella juvenil y un talento con visos a perdurar en el 'star system'. Sin embargo, han tenido el tino de 'apropiársela' ofreiéndole su primer papel protagonista en 'Stargirl', una de esas entrañables 'dramedias' de instituto en que los personajes maduran y se enamoran. Su influencia social ha explotado en pocos meses: además de continuar con su espectacular carrera musical, ya ha sido fichada por el ojo experto en detectar nuevos talentos de Chanel. Asistió al desfile de la colección de invierno 2020/2021 y deslumbró.

Grace VanderWaal ganó una edición de America's Got Talent con 12 años. pinit

Efectivamente: antes de su debut en el cine de la mano de Disney, Grace VanderWaal ya era una estrella en el mundo de la música, con disco superventas y conciertos importantes como telonera de Florence And the Machine o Imagining Dragons. De hecho, su descubrimiento global se produjo en el concurso de televisión de talentos America's Got Talent: lo ganó con solo 12 años y su ukelele. Fue en ese momento cuando el jurado del concierto auguró que se convertiría en la nueva Taylor Swift o en una versión de Billie Eilish, pues sus letras alcanzan la misma profundidad y complejidad tan generación Z.

Grace VanderWaal ya ha ganado un premio MTV Music Awards en 2019. pinit

Su aterrizaje en la 'A list' más exclusiva de Hollywood fue inmediata: Reese Witherspoon, Ellen Degeneres o la misma Taylor Swift se declararon fans. Forbes la incluyó en su lista de 30 talentos menores de 30 años. En 'Stargirl', la película de Disney que ya se puede ver en el streaming, Grace WanderVaal interpreta a una chica muy particular que defiende su diferencia (y la de su mejor amigo) frente a todo el instituto, una reivindicación de la diferencia que seguro que tiene mucho eco en los adolescentes de hoy.