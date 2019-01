3 ene 2019

Métodos como el ayuno intermitente o las dieta detox son fantásticos para perder rápidamente esos kilos navideños de más que arrastramos estos días. Pero si quieres eliminar un exceso de peso mayor te aconsejamos optar por una dieta proteica que te ayude a mantener la línea una vez la hayas terminado.

La dieta del huevo cocido es una de las más conocidas dietas basadas en proteína y de las que mejor resultados ofrecen. Es una dieta low carb (baja en carbohidratos), basada en proteína que es fundamental para mantener los músculos sanos, y se debe realizar en un periodo máximo de dos semanas.

Pero ¿es segura? ¿de verdad no tiene efecto rebote? El huevo promueve la pérdida de peso gracias a su efecto saciante, reduce el apetito y es bajo en calorías. Su consumo moderado no incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Realizar esta dieta ayuda a mantener el peso conseguido ya que no hay pérdida muscular y se elimina únicamente grasa. Como la absorción de la proteína del huevo es más lenta, el metabolismo permanece activo durante más tiempo y se queman más calorías en su digestión.

Esta dieta funciona porque el cuerpo entra en estado de cetosis, el estado metabólico en el que el organismo utiliza las grasas como principal fuente de energía. Eso sí, una vez terminada la dieta sigue unos hábitos saludables en tus menús porque la dieta te ayuda a mantener el peso más fácilmente pero ¡pon algo de tu parte! Una buena noticia es que podrás darte caprichos de vez en cuando sin que tu figura se resienta.

Lo que no debes olvidar es que la hidratación es fundamental, bebe de 8 a 10 vasos al día durante el tiempo que realices la dieta. Olvídate de la comida procesada, el azúcar refinado y el alcohol, reduce también el consumo de sal. Como es una dieta que sacia bastante, no te saltes ninguna comida, aunque no tengas mucha hambre, para que realmente funcione.

Toma nota del menú semanal de la dieta del huevo cocido que te hará perder hasta 10 kilos en dos semanas.

LUNES DESAYUNO: 2 huevos cocidos y una fruta cítrica

COMIDA: 2 batatas asada y 2 manzanas

CENA: Ensalada verde y un filete de pollo a la plancha

MARTES DESAYUNO: 2 huevos cocidos y una fruta cítrica

COMIDA: Ensalada verde y filete de pollo a la plancha

CENA: Verduras a la plancha, 1 naranja (o 2 mandarinas) y 2 huevos cocidos

MIÉRCOLES DESAYUNO: 2 huevos cocidos y una fruta cítrica

COMIDA: 200 gramos de queso curado, 1 tomate y 1 batata asada

CENA: Ensalada de pollo

JUEVES DESAYUNO: 2 huevos cocidos y una fruta cítrica

COMIDA: Fruta

CENA: Ensalada verde y pollo hervido

VIERNES DESAYUNO: 2 huevos cocidos y una fruta cítrica

COMIDA: Verdura cocida y 2 huevos cocidos

CENA: Ensalada verde y pescado a la plancha

SÁBADO DESAYUNO: 2 huevos cocidos y una fruta cítrica

COMIDA: Fruta

CENA: Verdura al vapor y filete de pollo a la plancha

DOMINGO DESAYUNO: 2 huevos cocidos y una fruta cítrica

COMIDA: Ensalada de tomate, verduras al vapor y pollo a la plancha

CENA: Verduras cocidas o al vapor

