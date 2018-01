'OT 2017': Cepeda, se harta de que le pregunten por Aitana

23 ene 2018

Compartir en google plus

Se ha cansado y ha decidido cortar todo tipo de preguntas sobre el tema. Luis Cepeda dejó claro en la presentación de los Premios Cadena Dial, a la que acudió con otros exconcursantes de la presente edición de 'Operación Triunfo' que no quiere ni oír hablar de un romance con Aitana.

Le entendemos. Porque él entró al concurso con novia -la periodista Graciela Álvarez- y con ella sigue. Incluso, ha tenido que dar la cara por ella en las redes sociales ante los ataques furibundos de los 'haters' y pedir respeto.

"No me gusta que me pregunten cosas sobre Aitana, estoy cansado ya...", sentenció con tono de lógico hartazgo. Porque ya ha dicho por activa y por pasiva que tan solo son amigos. Tan buenos amigos, que en las entrevistas tras salir del concurso, se refirió a ella como su hermana pequeña.

Luis Cepeda ya no sabe qué hacer para demostrar que su amor es para Graciela. Lo que no quita que, quizás, el lunes que viene su favorita para hacerse con el premio final de 'OT 2017' sea Aitana, que no para de hacer alusiones a lo que le echa de menos dentro de la Academia...

Seguro que también te interesa...

El besazo de Cepeda ('OT 2017') a Javi Calvo por su cumpleaños

'OT 2017', gala 9: Cepeda, expulsado tras cinco nominaciones