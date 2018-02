'OT 2017', gala especial: el 'No puedo vivir sin ti' de Cepeda y Aitana

14 feb 2018

No se conocían de nada. Quizás de haberse visto en los 'casting'. Así que, en aquella gala 1, que Aitana y Luis Cepeda cantaran 'No puedo vivir sin ti', de Los Ronaldos, no tuvo mayor trascendencia. Eran dos concursantes más iniciando su andadura en 'OT 2017'.

Sin embargo, el 'feeling' que se ha creado entre ellos, llegando a pensar que podría haber algo más -sin que a la audiencia le importara que ambos llegaban a la Academia emparejados-, fue creciendo con el paso de los días de encierro.

Anoche, repitieron. Y, por las circunstancias que les rodean, a pesar de que se han cansado de decir que son solo dos buenos amigos, el público esperaba esa actuación como agua de mayo. Ellos no defraudaron y volvió a surgir la magia.

Mientras, Cepeda sigue sin decir abiertamente si lo suyo con Graciela Álvarez ha tocado a su fin. Quien sí sigue dando la cara en las redes, marcando su terreno, es Vicente. El novio de Aitana quiso, hace un par de semanas, dar la cara por Luis. ¿La reacción? Le lanzó una indirecta que no debió hacerle gracia....

Una semana después de que Amaia se coronase ganadora del 'reality', superando por la mínima en las votaciones a Aitana, los concursantes siguen manteniendo las mismas incógnitas de cara a la audiencia.

Dejamos aquella primera actuación para recordar cómoc antaban cuando entraron a la Academia de 'OT'.

