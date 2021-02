12 feb 2021

Lara Álvarez se está poniendo a punto para la próxima edición de 'Supervivientes' y además seguir estos entrenamientos con Crys Díaz y retocar sus cejas con este truco que las mantiene intactas durante dos años, también ha querido apostar por un buen cambio de look. La presentadora, que no se ha atrevido con algo tan radical como el rosa de Shakira o el corte bob de Rosalía, ha sorprendido en las redes con una melena muy rubia que le sienta de maravilla.

Lara ha arrancado un proyecto en su perfil de Instagram con contenidos para todo tipo de intereses y para los que cuenta con caras conocidas como la Beatriz Luengo. La presentadora publicó en su perfil una charla que ha tenido junto a la artista y ha sido ahí donde hemos descubierto el cambio de imagen que se ha hecho. En dicho vídeo, Lara luce la melena lisa y con un color rubio que nunca antes había llevado. Hasta ahora la habíamos visto con mechas caramelo y tonalidades en castaño claro que le favorecían muchísimo, pero parece que ahora ha querido pasarse a algo más claro con un rubio que resalta su piel morena.

Fue Juan Carrasco, en Tacha Beauty, el encargado de la nueva coloración de Lara Álvarez y quien indicó que le había realizado una mezcla de babylights y balayage para llegar a ese blonde precioso con el que la presentadora ha dado un giro a su imagen. En la publicación de Instagram, los seguidores de Lara no tardaron en darse cuenta de su nueva melena y celebraron su decisión. "Que guapa Lara, me encanta el color del pelo", le comentaron. Y no les falta razón. ¡Nos encanta!