5 may 2021

Compartir en google plus

No es la primera vez que Vicky Martín Berrocal pasa por la peluquería en lo que va de año. A principios de año nos sorprendía con una melena midi de lo más favorecedora y unos días después conun rubio radicalque dejaba a todos con la boca abierta. Esto último era un engaño, ya que Vicky llevaba una peluca, pero descubrimos que hasta el toque más punk le quedaría bien.

Hace unos días, haciendo uso de una foto antigua, preguntaba a sus seguidores si se atrevía con el flequillo o no. Nuria Roca le aconsejaba que sí... al menos durante un ratito, y el resto de sus seguidores le animaban a hacerlo.

Pero pasaban las semanas, y la sevillana no se decidía a cortar por lo sano. Y eso que tenía buenas fuentes de inspiración, como el bob de Penélope Cruz que tanto nos ha gustado retomar. Tanto no se ha atrevido, pero en su última publicación de Instagram se la puede ver con su melena ondulada suelta y un flequillo abierto tipo cortina con un largo a la altura de las cejas que le sienta como un guante.

Se trata de un flequillo ideal para las mujeres de más de 40 porque estiliza los rasgos de la cara y tiene un efecto rejuvenecedor maravilloso. Además es un tipo de flequillo muy poco arriesgado y, si no te convence, siempre puedes integrarlo con el resto de la melena. Si unimos este flequillo a sus ondas naturales, conseguimos un conjunto con mucho movimiento y volumen, dando un aspecto fresco y juvenil al rostro de Vicky.

Además, el color de pelo de la diseñadora no puede estar más de moda. Undark chocolate con reflejos más claros para dar luminosidad a la melena y conseguir un look rejuvenecedor que sienta fenomenal a las mujeres que pasan los 40. ¡Bueno, y a las que no llegan también!