17 may 2019

Esta historia comenzó en el año 2001, cuando una joven bailarina dominicana de nombre Denia Apolinar denunciaba públicamente y en los tribunales al cantante Francisco, exigiéndole que reconociera a su recién nacida hija. Según ella, la pequeña era producto de varios encuentros íntimos entre ellos.

En el año 2008 y después de que el cantante no se presentarse a las pruebas de paternidad, un juez le declaró oficialmente padre de Naomi. A partir de ese momento, la pequeña comenzó a llevar su apellido. En febrero de 2013, después de un juicio para fijar las medidas económicas, una jueza dictó una pensión de 500 euros al mes, además del 50% en los gastos extraordinarios de la menor.

Francisco siempre ha negado ser el padre biológico y, además, ha afirmado no conocerla de nada. "Esa niña no es mi hija. Según la ley sí, y yo lo respeto, pero la ley a veces se puede equivocar", declaraba hace algún tiempo el cantante.

El cantante tiene una deuda pendiente con su hija de 8.000 euros

Según sus allegados, en un principio, el valenciano se negó a pagar la pensión, puesto que entendía que no era justo pagar una deuda por algo que el consideraba que no era verdad. Esto trajo como consecuencia que se acumulara la pensión de varios años. Antes de entrar en la pasada edición de 'Supervivientes' (Telecinco), el cantante debía alrededor de 27.000 euros por atrasos de la pensión. Una vez que entró en el 'reality show', un tribunal le embargó de la nómina del programa 19.000 euros, quedando una deuda de casi 8.000 euros. Pues bien, esta deuda sigue siendo en la actualidad motivo de conflicto entre Denia y Francisco

Nueva demanda a Francisco

En unas declaraciones en exclusiva a Corazón , la madre de Naomi ha declarado: "Ya estoy cansada de que este señor no cumpla con el dinero que me debe. Es más, aún me debe la mensualidad de mayo; la actualización anual del IPC de los 500 euros, que nunca se ha regularizado y el 50% de los gastos extras, que nunca me ha abonado. Si no cumple con esto, muy a mi pesar, le demandaré. Mi paciencia tiene un límite", declara Denia, quien reside en Reus (Tarragona), junto a su hija.

En efecto, según la sentencia con fecha 2013, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 29 en Madrid, por una demanda por Relaciones Paterno Filiales que interpuso Denia y a la que ha tenido acceso este medio, Francisco debe hacerse cargo de estos gastos por la pensión y la mitad de los gastos extraordinarios.

Denia asegura que siempre ha tratado de tener una buena relación con Francisco y con Paca, mujer del cantante: "Aunque a veces es complicado porque es muy difícil mantener una conversación con él. Casi siempre me toca hablar con Paca".

Denia, también ha abierto su corazón y nos ha contado lo complicado que ha sido para ella tener que ejercer de madre y padre de Naomi. "Mi hija ya se ha convertido en una mujer. Acaba de cumplir 18 años y, a pesar de que tuve que enviarla unos meses a Menorca con su tío para que se centrara y estudiara, ahora ha vuelto conmigo a Reus y sigue estudiando. Lo único que quiero es no tener problemas con Francisco y que cumpla con lo establecido", relata la exbailarina, quien nos cuenta que el cantante le habría sugerido que la niña se pusiera a trabajar. "En nuestra última conversación me ha dicho que mi hija se debería buscar un trabajo", relata indignada.

No da la cara

'Corazón' se ha puesto en contacto con Francisco, quien, a través de Paca, su mujer, ha expresado a este medio que no quiere dar ninguna declaración sobre este tema.

Sin embargo, su entorno más próximo ha confirmado que tras su salida del reality, el cantante siempre ha cumplido con sus obligaciones y que los problemas comienzan cuando se retrasa uno o dos días. Además, añaden que Francisco es consciente que le quedan esos casi 8.000 euros y que lo irá pagando poco a poco.

En relación con los gastos extraordinarios, este entorno niega que el valenciano tenga ninguna obligación de hacerlo, a pesar de que en la sentencia a la que ha tenido acceso 'Corazón' sí que aparece dicho mandato.

Lo que queda claro es que, a pesar de que Francisco declaró a su salida del reality que todo estaba pagado, siguen quedando pendiente esos casi 8.000 euros, y según Denia, la actualización de la pensión y los gastos extraordinarios. Si no llegan a un acuerdo fuera de los tribunales, será un juez quién deberá exigirle al cantante que pague la totalidad del dinero adeudado.

