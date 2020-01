21 ene 2020

Poco después de que comenzara el año, Noemí Salazar inquietaba a sus seguidores con una imagen desde el hospital. Un par de días después, y ante las conjeturas que se estaban realizando en las redes sociales sobre qué le pasaba, ella misma tranquilizaba a sus 'followers' en Instagram.

"Hola familia, me paso por aquí porque muchos os habéis preocupado de mí. Muchas gracias. Deciros que estoy bien, estos últimos días he estado constipada, con fiebre y la tos no se me iba", eran las palabras con las que pretendía calmar los ánimos después de esa foto con una mascarilla que había generado alerta.

Ahora, ha tenido que ser su marido quien hable de la salud de Noemí, de la que no hay ni rastro en 'El tiempo del descuento' ni en ninguno de los debates originados alrededor de este 'reality' en el que se encuentran algunos de los que fueron sus compañeros en 'GH VIP 7'.

Dentro de la gravedad está bien"

Era en 'Viva la vida' donde Antón restaba hierro al asunto, a pesar de que parece que en su entorno hay un clima de preocupación: "Se está recuperando. Dentro de la gravedad está bien. Es algo relacionado con piedras en el riñón y es lo único que os puedo decir". Unas palabras que no servían para templar los ánimos entre los seguidores de Noemí, puesto que no sonaban muy esperanzadoras.

También se pronunciaba la madre de esta, muy dolida por las informaciones que han salido de la relación con su hija y cómo podría haberle hecho daño. "Vosotros habéis sacado que yo he maltratado a mi hija y eso es mentira. Mi hija está mal y la estáis hundiendo más todavía", decía con tono de reproche a los medios de comunicación.

Por ahora, tendremos que esperar para ponerle nombre exacto a lo que le pasa a una Noemí que, desde que alcanzara la final de 'GH VIP 7', no se ha dejado casi ver salvo por esas imágenes desde el hospital que causaban una enorme sensación de incertidumbre.