9 dic 2020

¿Cuántas veces te has enamorado de una prenda que has visto en uno de los grandes desfiles de moda? Auténticos flechazos que realmente duran un suspiro. Exactamente el tiempo que tardamos en asumir que su precio se escapa de nuestro alcance. Por suerte, los equipos de diseño de las marcas más populares buscan inspiración en esos grandes referentes del mundo de la moda. Y cada temporada, nos sirven en bandeja un sinfín de opciones, que sin llegar a ser lo mismo, nos quitan todas esas espinitas que llevamos clavadas. Nombres como Isabel Marant, Chloé, Céline, o Jacquemus se disputan una y otra vez los primeros puestos del ránking de los más clonados de la temporada.

Look del desfile O/I 2020-2021 de la casa francesa Sanit Laurent, con americana de cuadros con estampado Príncipe de Gales y pantalones de vinilo. pinit

Otra de las firmas que se repite habitualmente es el de la casa francesa Saint Laurent. Su propuesta de otoño/invierno nos invita a rescatar los pantalones de vinilo. Una prenda amada y odiada a partes iguales, que bien combinada puede convertirse en el centro de todas las miradas. ¿Cómo llevarla sin morir en el intento? La americana con estampado Príncipe de Gales aporta una dosis de formalidad que equilibra la balanza estilística para conseguir un look de nota.

Pero si en estos momentos no estáis para grandes inversiones, aquí tenemos la alternativa perfecta. Una americana en burdeos y negro, con doble botonadura y cuello en contraste que pertenece a la colección actual de Massimo Dutti. Una prenda clásica, pero con un toque especial que se convertirá en el comodín de cualquier look de noche o de día. La chaqueta, 100% lana, está disponible desde la talla 34 hasta la 44 y tiene un precio de 149 euros. Y si os sigue pareciendo cara, pensad que las rebajas están a la vuelta de la esquina.

Americana con estampado de cuadros en burdeos y negro de Massimo Dutti (149 euros) pinit

Y ahora viene la parte complicada. Si nunca os habéis probado unos leggings de vinilo es probable que os cueste haceros a la idea. Pero como todo en esta vida, no hay que dejarse llevar por la primera impresión y hay que darse un tiempo prudencial para que el ojo se acostumbre. Como no es una prenda de fondo de armario, nuestro consejo es no invertir demasiado en ellos. En Zara tienen un diseño que sienta fenomenal por sólo 19,99 euros. Aunque si queréis recrear el look, ¡tenéis que daros prisa! En su web solo están disponibles en la talla S, pero podéis probar suerte con el localizador de prendas. ¿Votos a favor? ¿En contra?