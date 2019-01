31 ene 2019

Comemos deprisa, de pie o frente al ordenador. Incluso estamos deseando acabar para poder retomar lo que estábamos haciendo sin prestar atención ni disfrutar de la comida. Con la vida tan ajetreada que llevamos, comer ha pasado inevitablemente a un segundo plano. Se ha convertido en un acto reflejo que realizamos en algunos casos por culpa del estrés o las prisas por necesidad, pero no porque nos demos el gusto. Por suerte, existe una forma de romper con esto, comer de forma consciente será fundamental para cambiar tu percepción de la comida.

¿Qué es comer de forma consciente?

Es un conjunto de técnicas, basadas en el mindfulness (atención o conciencia plena), que te ayudan a centrarte única y exclusivamente en lo que estás comiendo. Comer de forma consciente no sólo te ayudará a conectar con la comida, sino también contigo misma para poder deleitarte con los sabores y las texturas de cada plato, ya sea sola o acompañada.

¿Cuáles son los beneficios de comer de forma consciente?

Aprendes a escuchar a tu cuerpo

El cuerpo nos manda señales pero pocas veces (o nunca) le escuchamos. Por ello, la comida es el momento ideal para comenzar a hacerle más caso. Comer conscientemente te ayudará a identificar cómo te hace sentir realmente lo que tomas.

Te permite saborear la comida

Sentarte a comer relajadamente te hará disfrutar más de los sabores e, incluso, puede que te resulten más sabrosos de lo que recordabas.

Favorece una relación más sana con la comida

Comer de forma consciente, te ayudará a centrarte sólo en la comida, dejando a un lado otros aspectos como las calorías que contienen o la cantidad de nutrientes que aportan al organismo. Esto te permitirá poder disfrutar más de los alimentos.

Te ayuda a masticar más y mejor

Si comes deprisa, lo más probable es que mastiques poco la comida. Te costará más digerirla y esto te provocará malestar. Comer conscientemente te ayudará a masticar la comida como es debido y, por lo tanto, mejorará tus digestiones.

Consejos para comer de forma consciente

No comas de pie

Comer de pie es uno de los errores más comunes que solemos cometer cuando tenemos prisa. Y no es nada recomendable. Cambia el ‘chip’ y, antes de empezar a comer, siéntate relajadamente a la mesa y conecta con tu respiración. Así podrás ser más consciente de dónde te encuentras y lo que vas a hacer en ese momento..

Come despacio prestando atención a las sensaciones

El estrés y las prisas son nuestros peores enemigos a la hora de comer. Por ello, si quieres comer de forma consciente, pon en funcionamiento los cinco sentidos. Observa la presentación del plato, los colores y la textura de los alimentos. Y ¡recuerda! el olfato tiene un papel fundamental a la hora de comer, así que úsalo siempre para disfrutar más de la comida.

Saborea los alimentos

Saborea cada plato como si estuviera elaborado por uno de los mejores chefs del mundo y huye de los pensamientos negativos. Evita poner etiquetas a la comida (buena o mala). Comer sano es importante, pero también lo es disfrutar comiendo. Así que no seas demasiado restrictiva a la hora de escoger los alimentos y, a ser posible, come lo que te guste.

Come sólo cuando tengas hambre

Parece algo obvio, pero no lo es en absoluto. No siempre comemos cuando tenemos hambre. Hay veces en las que se come por comer, por aburrimiento o simplemente por ansiedad. ¿Cuántas veces has ido a la nevera sin tener hambre y has picado algo? A partir de ahora, aprende a identificar cuándo te apetece comer.

Haz pequeñas pausas entre bocado y bocado

Comer no es una competición. Olvídate del reloj, disfruta de lo que estás comiendo y mastica bien. Procura hacer una pequeña pausa entre cada bocado y baja los cubiertos para evitar volver a coger otra porción sin haber tragado la anterior.

Este gesto tan sencillo te permitirá masticar por completo la comida, facilitando la digestión y podrás identificar si ya estás llena o no.

Tómatelo con calma

La comida es uno de los mayores placeres de la vida. Hay que tomárselo con calma y disfrutar de cada alimento como si fuera la primera vez que lo comes. Además, comer relajada sin que la ansiedad entre en juego, será fundamental para saber cuándo ha llegado el momento de parar. Con esto, evitarás atracones innecesarios que no son buenos para tu salud y aún menos para tu peso.

Comparte el momento de la comida con amigos y familiares

Si aún así, te resulta más difícil que a un niño mantenerte sentada en la silla mientras comes, prueba a compartir la comida con amigos o familiares. Una comida relajada y una sobremesa en buena compañía te ayudarán a tomar este momento con más calma y a disfrutar del sabor y el olor de cada delicioso bocado.

Evita el móvil y otros dispositivos

Que levante la mano quién no haya comido trabajando al mismo tiempo alguna vez. Es muy habitual, y a la vez, un error imperdonable. Mirar el móvil o estar con el portátil mientras comemos no te permitirá deleitarte con la comida. Estarás más pendiente de otras cosas y comerás sin darte cuenta sin saber como saben o cómo están cocinados los alimentos.

La comida puede ser el mejor momento para desconectar del trabajo y retomarlo con más energía si cabe. No lo dudes y deja a un lado la tecnología durante la comida.

