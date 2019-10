15 oct 2019

Dormir bien es importantísimo para resetear el cuerpo, regular los ritmos circadianos y optimizar el funcionamiento del organismo. Cuando no descansas bien no solo vas a sentir somnolencia, irritabilidad, falta de concentración o fatiga, también corres el riesgo de sufrir enfermedades por el desajuste de horas de sueño. La melatonina es fundamental para conseguir un bienestar físico y mental y sobre todo para tener un sueño reparador aunque también interviene en el control de peso, de hecho los expertos ya la consideran como una buena herramienta para combatir la obesidad gracias a su capacidad de aumentar la actividad termogénica. Estos son los alimentos que deberías incluir en tu dieta si estás teniendo problemas para descansar esta temporada y quieres lograr un control de peso efectivo.





Nueces

Los frutos secos son un alimento que debería estar presente en toda dieta saludable que se precie. Las nueces en concreto son un tesoro de la naturaleza que nos ofrece ácidos grasos omega 3, grasas saludables que combaten la inflamación protegiendo al cuerpo de enfermedades cardiovasculares. Ayudan a reducir los niveles de colesterol, mantienen estables los niveles de glucosa en sangre y además cuentan con aminoácidos esenciales para el cuerpo.

Contienen melatonina y favorecen el descanso y la calidad del sueño, eso sí, recuerda que las nueces son calóricas y lo ideal es consumirlas con moderación para beneficiarse de sus propiedades saludables.

Plátanos

Es uno de los remedios de la abuela más famosos para combatir el insomnio. Tomar un plátano antes de dormir ayuda a caer rendida dulcemente en brazos de Morfeo y asegurarse un descanso reparador gracias a su contenido en melatonina. También es una fruta rica en triptófano que aumenta el bienestar y en potasio que va a impedir esos molestos calambres musculares nocturnos o la espasticidad por lo que va a favorecer el descanso y el sueño.

Puedes tomar la fruta en solitario o acompañando a un porridge de avena o en un batido, al ser una fruta dulce además te va a quitar las ganas de ‘pecar’ con alimentos poco recomendables antes de irte a dormir.

Jengibre

El jengibre es, desde hace unos años, ese alimento que no falta en las despensas de los amantes de la comida sana. Además de aportar un toque exótico y diferente a los platos, esta raíz es un poderoso antioxidante que combate los efectos dañinos provocados por los radicales libres causantes del envejecimiento prematuro. Es también antiinflamatorio, protector celular y, aunque no cuenta con melatonina, sí que tiene el poder de aumentar su producción por el cuerpo con lo que permite al organismo relajarse de manera natural y conciliar el sueño.

Arroz

Consumido en cantidades moderadas, el arroz es un alimento que contribuye a lograr un buen descanso y a dormir mejor gracias a que aporta una pequeña dosis de melatonina. Cuenta con vitaminas del grupo B, es neuroprotector, cardiosaludable y cuida el estado de los músculos.

Si lo tomas integral además te vas a beneficiar de su aporte en fibra que ayuda a eliminar toxinas y mejora el tránsito intestinal favoreciendo el control de peso.

Avena

Puedes ser uno de los must have de los healthy lovers por no decir que es el que nunca falta en la cesta de la compra para cualquier amante del fitness y de la cocina saludable. La avena cuenta con muchos nutrientes beneficiosos para el organismo, ayuda a mejorar el proceso digestivo, es cardiosaludable, ayuda a mantener el peso, regula la ansiedad… un alimento fabuloso que además aporta triptófano al organismo, un aminoácido que estimula la producción natural de melatonina.

Tómala en porridge, bizcochos, smoothies, galletas caseras, con fruta y canela… es uno de los mejores y más sanos alimentos que además ayudan a dormir mejor.