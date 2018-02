4 feb 2018

El de Pepa Charro, más conocida como La Terremoto de Alcorcón, fue uno de los discursos más aclamados de la noche de la gala de los Premios Goya. Su reivindicación feminista se ha convertido en uno de los grandes momentos de los Premios Goya 2018.

A continuación, ofrecemos la transcripción íntegra de las palabras de La Terremoto:

"Soy Pepa Charro y soy una mujer. Creo que se nota, pero lo voy a aclarar. Lo digo proque mi voz suena un poquito más aguda que la de los hombres, tengo un bonito mostrador y las migas siempre caen en el mismo sitio y si me preguntan cuando voy a un casting si me voy a quedar embarazada me quedo un poquito así, sabes... Aunque hace mucho que no voy a un casting.

A ti también te pasa, ¿verdad Javier Bardem? Lo del casting no, lo del embarazo, digo. Es igual, a mí me han dicho que lo preguntan...

Esta noche estoy muy ilusionada por estar aquí para presentar el Goya a la mejor dirección de fotografía femenina. Este pre... (silencio). A que no hay. Como antes habéis dado el premio a la mejor dirección de fotografía y no había ninguna mujer, he pensado que esto se separaba por sexos, como en interpretación.

Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada... Será que no hay ninguna mujer directora de fotografía. ¡Ah, sí hay, fíjate! También puede ser porque como las cámaras pesan tanto, siempre necesitamos un hombre que nos la sujete. Lo que viene siendo un buen sujetador.

A la gente se le llena la boca con la injusticia y con desigualdad entre hombres y mujeres" LA TERREMOTO DE ALCORCÓN

A ver, a la gente se le llena la boca con la injusticia y con desiguldad entre hombres y mujeres y lo que pasa es que no están informados. Yo tengo los todos los datos. Este año, de 135 nominados, solamente 30 son mujeres. De esas 30, casi la mitad están nominadas como actrices. Que ya estaría bien que nominaran a los tíos también...

¿Queréis más pruebas? No hay mujeres en música, en arte, en animación, en efectos, en sonido... Y si las hubiera, yo creo que estarían nominadas, Otra opción es que hubiese tantas mujeres como hombres talentosos, pero por el mero hecho de ser mujeres, no están nominados.

Normal. Es normal que no haya chicas, porque hay muchas que tiran la toalla cuando se enteran de que cobramos el 40% menos que los hombres. Esto tiene sentido si nos informamos de que solamente el 34% de los protagonistas son interpretados por mujeres. Ahí piensas: "Claro, a menos trabajo, menos dinero".

Donde sí parece que hay mujeres este año es en la dirección, tenemos a Carla Simón. En la visibilidad a las mujeres estamos como tus niñas: en 1993. Y nuestra queridísima Isabel Coixet. Enhorabuena. Enhorabuena por ser la súper superviviente en este mundo de hombres. Una tía peleona, como su fueras la imperator de 'Mad Max', la Charlize Theron aquella, pero con tus gafas divinas.

Por cierto, secundo lo de que el año que viene, todas en pijama y zapatillas. Una bellísima idea.

También tengo unas palabritas para los chicos. Leiva estás, estás... ¡cañón! Estás ahí a tope... ¿Para cuándo fundar una familia? ¿Para cuándo? Se te va a pasar el arroz. Cariño, cuidado con el reloj biológico.

José Mota, cuéntanos tus trucos de belleza, estamos deseosas de saber todos esos pequeños secretos. Y, por supuesto, Eduardo Casanova, háblanos de tu 'outfit'. ¿Quién ha diseñado ese esmoquin? Quizás parezcan estúpidas estas preguntas, pero llevo años y años viendo esta gala y viendo cómo en la alfombra roja nos hacen siempre estas preguntas.

Edu, por cierto, no hace falta que me digas quién te ha diseñado el esmoquin, porque ya lo leeré la semana que viene en las revistas del corazón. O no. ¡Ah, no, que esto solo nos pasa a nosotras!

.@PepaCharro, La Terremoto de Alcorcón, reivindica el papel de la mujer en el cine. pic.twitter.com/dVcRBdm70A — Premios Goya (@PremiosGoya) 4 de febrero de 2018

