Pablo LÃ³pez: "Estoy solterillo, pero sigo viendo a mi ex"

10 mar 2018

En la localidad segoviana de Peñarrubias de Pirón, Pablo López concedió su entrevista más íntima a Bertín Osborne para el programa 'Mi casa es la tuya'. El artista confesó detalles de su infancia y habló de su paso por 'Operación Triunfo', un concurso que no encajaba del todo con él, y del "mamonazo" de Risto Mejide que se encontró en el jurado. Decía "cosas que tenían forma" pero que sin embargo "le perdían las formas" y así pasó que años después, el publicista tuvo que disculparse con el triunfito.

Bertín Osborne se interesó por saber si seguía soltero, como confesó la última vez que se habían visto en una entrevista en la que participaron todos los coaches de La Voz. "Me dijiste que eras un espíritu libre", aseguró Osborne. Confirmó que sigue sin pareja. "Me he quedado solterillo", aseguró, a pesar de que en los últimos meses se le ha relacionado con Malú y con una joven universitaria.

López ha querido dejar claro que en esta ruptura, con su pareja de hace once años, no ha habido terceras personas. "No es culpa de nadie, no hay rencores" y asegura que Laura, su ex, sigue siendo parte de su vida. "No me gusta hablar en pasado porque la sigo teniendo cerca, que es lo bonito".

La distancia, los compromisos profesionales y la complicada agenda que tiene que seguir Pablo en la industria musical son los motivos por los que su noviazgo con su novia de más de una década acabó roto.

Seguro que también te interesa...

Cuando Pablo López fue triunfito y se enfrentó a Risto Mejide

Pablo López habla sobre su relación con Malú

La confesión más dura de Pablo López: estuvo arruinado tras 'Operación Triunfo'

Pablo López, a Malú: "Busco casa para ti y para mí; y formamos una familia"

Pablo López rompe con su novia

¿Sabías que Pablo López es Piscis? Consulta su horóscopo?