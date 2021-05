25 may 2021

Ya lo sabes todo sobre el ácido hialurónico y el retinol. Eres una experta en lavitamina C y conoces todos los beneficios de losantioxidantes para tu piel. Te has leído todo sobre lo que puede aportar a tu rostro activos tan lujosos como el oro o el caviar. Y hasta les has dado una oportunidad a productos más naturales como el aceite de argán o de camelia. No dudamos que seas toda una experta en belleza, pero seguro que no has oído hablar de los beneficios del oxígeno sobre tu piel. Ah, ¿sí los conoces? Sigue leyendo, que seguro que te descubro algo nuevo.

¿Tienes falta de sueño, fumas, comes deprisa y mal y, además, trabajas en un ambiente cerrado? ¿Llevas un ritmo de vida tan estresante que a veces sientes que te asfixias? Pues noticias frescas, tu piel también. Esto se llama asfixia epidérmica y puede traducirse en aspereza, deshidratación, falta de energía y luminosidad, poros obstruidos, tono apagado, flacidez... El oxígeno es el combustible de las células, y les ayuda en su proceso de regeneración. Si baja el nivel de oxígeno, baja el ritmo de actividad, la regeneración se ralentiza y comienza el proceso de envejecimiento cutáneo. De ahí que utilizar cosmética oxigenante sea beneficioso para la piel, ya que aporta energía y la regeneración gana en calidad.

Lo mejor sería que te replanteases tu ritmo de vida pero si no puedes hacerlo (o no te da la gana), no te preocupes, porque el mundo de la cosmética acude en tu ayuda una vez más con cosméticos oxigenantes que devolverán la energía a tu piel. Apunta:

Crema oxigenante activadora de juventud Excel Therapy de Germaine de Capuccini

Bloquea el daño pontecial de las enemigos silenciosos de la piel (la contaminación atmosférica, solar, digital y doméstica) actuando a modo de barrera como una "segunda piel". Esta especialmente indicada para pieles secas ya que gracias a su textura fundente y sedosa les aporta el confort inmediato que necesitan. Con potentes activos antiedad que aportan al cutis una alta dosis de oxígeno este tratamiento antipolución fortaleciendo sus defensas y reactivando su capacidad interna de auto-regeneración. Disponible en la web de Eduardo Souto por 43,54 euros.

Crema oxigenante Hydra Vital de Eberlin

Crema Hydra Vital Oxigenante, Equilibrium 10, de Eberlin es una crema facial destinada a oxigenar y descongestionar las pieles que se encuentren en estado de asfixia. Esta crema facial de Eberlin es especial para pieles deshidratadas con falta de tono vital. Se trata de una crema con propiedades revitalizantes, oxigenantes e hidratantes que efectúa un equilibrio perfecto en la piel. La puedes encontrar en la web de CocoCrem por 47,30 euros.

Sérum Power Oxygen de Skeyndor

Serum antipolución detox para rostro y cuello. Su fórmula combina activos de acción detoxificante, antioxidante y de protección frente a la contaminación urbana, para un efecto purificante global más intenso. Encuéntralo en latiendadecosmeticos.com por 54,16 euros.

Sérum Oxygem Complex de Natura Bissé

Formulado con peróxido de hidrógeno estabilizado para ayudar a las células cutáneas a recuperar la energía y vitalidad. Este fantástico sérum para pieles apagadas y asfixiadas devuelve la frescura y bienestar a tu piel. Ideal para pieles jóvenes, deshidratadas, apagadas y con falta de hidratación. Disponible en la web de Ruth López por 88,50 euros.