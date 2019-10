16 oct 2019

La diferencia de edad y el hecho de que, presuntamente, ella se puso en contacto, flirteando, con Diego Matamoros, ha despertado muchas reticencias desde los comienzos de la relación entre Marta López Álamo y Kiko Matamoros. Y eso que ambos se han esforzado por mostrar y demostrar que lo suyo iba en serio.

El último gesto de la 'influencer' ha sido abandonar el canal que tiene en Mtmad como medida de protección hacia su pareja y la vida íntima de ambos. Ha sido ella misma quien lo ha anunciado en el viernes será el último capítulo de su programa en ese canal temático de 'docu-realities' en el que los famosos cuentan su día a día.

"Me paso por aquí para deciros que este viernes es el último día que se emite un vídeo mío de Mtmad", decía en sus 'stories' de Instagram la modelo. "emos decidido bilateralmente tomar esta decisión. Ellos tienen una plataforma digital donde los personajes públicos cuentan su vida a modo de 'reality'", explicaba.

No podía ser natural 100%"

El motivo, como decimos, es su relación con Matamoros: "Al final yo no podía ser natural 100% porque llevaba mucho cuidado con no dar carnaza". Y prosigue: "Tengo una pareja que es pública, pero no he vendido absolutamente nada mi vida, no he contado nada ni he ido a ningún programa".

Al parecer, desde Mtmad querían que Kiko colaborase también en algún capítulo, pero ella lo ha considerado innecesario y ha tomado la determinación de echarse a un lado para poder vivir, sin presión, su noviazgo con el colaborador de 'Sálvame'.